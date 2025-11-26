Bolzicco y Lioi, los primeros refuerzos de For Ever

For Ever metió dos refuerzos en menos de 24 horas y anunció las llegadas de Tomás Bolzicco y Andrés Lioi, ambos con pasado en equipos de la Primera Nacional durante el rodeo del 2026.

El primero en ser presentado fue el italo-argentino Tomás Bolzicco, delantero centro, de 30 años, y de último paso por Alvarado de Mar del Plata. También vistió las camisetas de Estudiantes de Buenos Aires y Unión de Santa Fe, entre otros del fútbol argentino. En Italia, jugó para el Sanremese, Fasano, Regina y Reggio Calabria.

Andrés Lioi fue el segundo en ser presentado. El interior derecho, de 28 años, con pasado en Rosario Central, llega al Negro desde Colegiales. Antes jugó para los deportivos Maipú y Madryn; también tuvo pasos por las ligas de Chile y Polonia.

Semanas atrás, For Ever aseguró las fichas de los defensores David Valdez y Mathias Silvera, los volantes Brian Guerra y Juan Manuel Carrizo y los delanteros Leonardo Marinucci e Imanol Enríquez.

En principio, la vuelta a los trabajos para el plantel albinegro sería el 3 de enero. La idea del cuerpo técnico es retener a la mayor parte del plantel para el próximo año.