Bolzicco y Lioi, los primeros refuerzos de For Ever

9398w850h478c.jpg

For Ever metió dos refuerzos en menos de 24 horas y anunció las llegadas de Tomás Bolzicco y Andrés Lioi, ambos con pasado en equipos de la Primera Nacional durante el rodeo del 2026.

El primero en ser presentado fue el italo-argentino Tomás Bolzicco, delantero centro, de 30 años, y de último paso por Alvarado de Mar del Plata. También vistió las camisetas de Estudiantes de Buenos Aires y Unión de Santa Fe, entre otros del fútbol argentino. En Italia, jugó para el Sanremese, Fasano, Regina y Reggio Calabria.

Andrés Lioi fue el segundo en ser presentado. El interior derecho, de 28 años, con pasado en Rosario Central, llega al Negro desde Colegiales. Antes jugó para los deportivos Maipú y Madryn; también tuvo pasos por las ligas de Chile y Polonia.

Semanas atrás, For Ever aseguró las fichas de los defensores David Valdez y Mathias Silvera, los volantes Brian Guerra y Juan Manuel Carrizo y los delanteros Leonardo Marinucci e Imanol Enríquez.

En principio, la vuelta a los trabajos para el plantel albinegro sería el 3 de enero. La idea del cuerpo técnico es retener a la mayor parte del plantel para el próximo año.

Más Noticias

437371w790h506c.jpg

Villa vuelve al ruedo de local en choque de entonados con Suardi

WhatsApp Image 2025-11-25 at 11.01.09

El Municipio acompañó la inauguración de nuevas instalaciones en el Club Municipales

587248219_1271333275033552_3456189479431166179_n

Tres Isletas coronó a las campeonas del futsal femenino en la Copa Lifti y la Liga Élite

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-26 at 17.27.32 (1)

Castelli: esclarecen un robo en la vivienda de Darío Bacileff Ivanoff y detienen a un sospechoso con dinero, armas y una camioneta BMW

9398w850h478c.jpg

Bolzicco y Lioi, los primeros refuerzos de For Ever

185117w850h567c.jpg

Este jueves comienza el VIII Congreso de Historia del Chaco

185123w696h435c.jpg

Llaman a audiencias públicas por el transporte: se definirá la nueva tarifa

143108w850h503c.webp

Una joven dio a luz en la calle cuando se dirigía al hospital