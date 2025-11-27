ANSES confirmó la fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025

ANSES informó que continúa habilitada la presentación digital de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025, trámite que puede realizarse hasta el 31 de diciembre a través de mi ANSES, tanto desde la página web oficial como desde la aplicación móvil.

El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que la libreta permite acreditar el cumplimiento de controles de salud, esquema de vacunación y asistencia escolar de niños y adolescentes. Con la presentación, las familias acceden al 20 por ciento del complemento acumulado durante 2024.

Formulario válido y requisitos

ANSES aclaró que el formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite digital. Debe ser completado por autoridades escolares y sanitarias antes de su carga en el sistema.

Para avanzar con la presentación, es necesario ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar la información de los hijos o personas a cargo y, en caso de faltantes, generar la Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Paso a paso para la carga

El procedimiento establece imprimir el formulario en una sola hoja, con buena calidad, y presentarlo en el centro de salud o escuela para su firma. Luego, se debe tomar una fotografía del documento completo, sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurando que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro.

La imagen debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB. Posteriormente, el titular debe reingresar a mi ANSES, seleccionar Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguir las instrucciones.

El proceso finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente, lo que habilita el cobro del complemento acumulado.

Monto de la AUH en noviembre 2025

A través de las resoluciones 338/2025 y 339/2025, publicadas en el Boletín Oficial, las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,08% este mes, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

El total de la AUH es de $119.691 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($95.751,8), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $389.733, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $59.851 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $194.873.