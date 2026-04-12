Estaban sentadas en su casa cuando fueron lesionadas con «tumberas»

En la tarde de este sábado, alrededor de las 18, personal policial tomó conocimiento sobre el ingreso al Hospital de Las Breñas de las ciudadanas L.C., de 50 años, y su hija M.G., de 35 años.

Las mismas manifestaron que, al estar sentadas en la vereda de su domicilio, con sus hijos, un grupo de personas (ignora quiénes serían) se empezaron a pelear entre sí, efectuándose disparos con «tumberas» y resultando ambas lesionadas.

Las pacientes fueron atendidas por el médico de turno, quien adelantó que la paciente C., presentaba una «herida por proyectil en región infraorbitaria derecha, sin compromiso del globo ocular», en tanto que la paciente G., presentaba «seis proyectiles en pierna izquierda y uno en pierna derecha».

Constituida la prevención, se entrevistó con las lesionadas a quienes se las invitó a radicar la correspondiente denuncia.

Seguidamente y con los detalles brindados por las mismas, el personal policial procedió a la conducción de los menores T.N.A., de 15 años, B.U.A., de 14 años, y de M.L.L., de 16 años, como así también al secuestro de un arma de fabricación casera tipo «tumbera», envuelta con cinta de color negra y una gomera amarilla y roja, en poder de los mismos.

Tomó conocimiento el fiscal en turno, quien dispuso que se dé intervención a la UPI Charata y al Juzgado de Niñez Adolescencia y Familia Nº 1 Charata, quienes dispusieron que se entreguen los menores a progenitores y se remitan copia de las actuaciones.