La carne alimenta… las arcas del Estado: el 21% son impuestos nacionales

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) elaboró un informe sobre la composición del precio de la carne, el pan y la leche, y analizó cuánto de ese precio son impuestos que se lleva el Estado .

La carne es el alimento com mayor carga impositiva. El 51% del precio son los costos, el 28% impuestos y el 21% la ganancia, según FADA. El kilo de carne tuvo un precio promedio de $16.780 en febrero de 2026.

Uno de cada cuatro pesos que los consumidores destinaron a esos productos alimenta a las arcas del Estado (ya sea nacional, provincial y municipal) en concepto de impuestos, señaló FADA.

Según FADA, los impuestos son el segundo componente de mayor peso en el precio final, por detrás únicamente del criador, que representa el 35%. Le siguen la carnicería con el 20%, el feedlot con el 16%, y el frigorífico con apenas el 1%.

Del total de impuestos en la cadena, el 75% son nacionales, el 20% provinciales y el 5% municipales. Los tributos de mayor participación son el IVA (representa el 33% del total impositivo) y el Impuesto a las Ganancias (30%), seguidos por Ingresos Brutos (18%). En conjunto, esos tres tributos suman el 81% de la carga impositiva total. Cabe señalar que la carne tributa un IVA reducido del 10,5%, menor al de la leche.

«Para que la carne llegue al consumidor, la cadena enfrentó costos de $8.587 por kilo, mientras que los impuestos representaron $4.763. Finalmente, la ganancia total de la cadena fue de $3.430 por kilo de carne. Al compararlo con la última medición (agosto 2025), la participación de los costos sobre el precio final cayó 0,9 puntos porcentuales, los impuestos aumentaron 0,8 puntos, así como las ganancias 0,1 p.p. Cabe destacar que en este período los resultados mejoraron considerablemente para la cría, ante la mejora del precio del ternero, el feedlot y frigorífico pasaron a operar con resultados negativos, a razón de los aumentos de la hacienda, y la carnicería contó con resultados positivos», indicó FADA.

Informe FADA.

EL PRECIO DEL PAN Y DE LA LECHE

En el caso del pan, el 61% son costos de producir, el 24% son impuestos y el 15% es la ganancia. «El pan francés tuvo un precio promedio de $3.538 por kilo. De ese precio el eslabón primario representa el 7%, el molino el 4%, la panadería el 65% y los impuestos el 24%. Por otra parte, dicho precio está compuesto en un 61% de costos, 24% impuestos y 15% ganancias de la cadena», sostuvo FADA.

Informe FADA.

Del total de los impuestos de la cadena del pan, el 79% son nacionales, el 18% provinciales y el 3% municipales. La mayor participación la tienen el impuesto a las Ganancias y el IVA, que juntos representan el 72% de los impuestos totales. «Si a ello se le suma Ingresos Brutos, el tercero en importancia,suman el 91% del total», aseguró FADA.

En el caso de la leche, el 71% son costos, el 26% son impuestos y el 3% son ganancias. «La leche entera en sachet de 1 litro, tuvo un precio promedio de $1.750 por litro. El precio se compuso en un 71% de costos de producción, 26% impuestos y 3% de ganancias de toda la cadena», expresó FADA. «De los impuestos que paga la cadena, 80% son nacionales, 17% provinciales y 3% municipales», afirmó.

Informe FADA.