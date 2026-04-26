El Albinegro mereció mejor suerte pero el fútbol le dio la espalda en la tardenoche de Resistencia. El equipo de Pedro Llorens igualó 1 a 1 con el Aurinegro en el Gigante de la Avenida. Más allá de eso, Chaco for Ever dejó pasar la chance y empató con Mitre.

Era un duelo de necesitados y el dueño de casa tuvo las mejores ocasiones. En la primera de la jornada, Joaquín Ledesma se la tapó justo a Ezequiel Pacheco. En el rebote, la redonda quedó viva y Leonardo Marinucci no pudo soplar al fondo de la red.

Al rato nomás vino el 1 a 0 para los chaqueños. Lucas Pruzzo mandó un centro y, de palomita, se zambulló Imanol Enriquez para vulnerar la resistencia santiagueña. Y en ese dominio, Pacheco tuvo el segundo un rato más tarde pero se lo negó el travesaño.

Por una chance aislada, Chaco for Ever dejó pasar la chance y empató con Mitre

Los de Llorens volvieron a salir decididos a la complementaria. Lo tuvieron en un cabezazo apenas alto de Pacheco. Y a los 10 minutos, el Aurinegro logró el empate. Una pelota buscando a Gustavo Fernández parecía no prosperar. Sin embargo, quedó boyando y Martín Vázquez sacudió desde la medialuna para dejar estático a Nicolás Caprio.

Mitre se conformó con el punto que se llevó a Santiago del Estero. El que siguió buscando fue Chaco for Ever que, empujado por su gente, terminó haciendo figura a Ledesma. Fue 1 a 1 en Resistencia en un duelo de necesitados y donde el local mereció mejor suerte.