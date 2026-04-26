Resistencia: tres detenidos tras persecución y violento enfrentamiento con la Policía

Un operativo policial terminó con tres personas detenidas y dos efectivos lesionados este viernes al mediodía en Resistencia, luego de una persecución que derivó en un enfrentamiento dentro de una vivienda de la zona sur.

El procedimiento se inició alrededor de las 13 sobre avenida Vélez Sarsfield, cuando personal de Investigaciones intentó identificar a dos hombres que circulaban en una motocicleta Zanella 110 sin dominio colocado. Al advertir la presencia policial, los sospechosos exhibieron un arma de fuego y se dieron a la fuga, lo que motivó una persecución por distintas calles.

La huida culminó en la intersección con calle Rissione, donde los individuos abandonaron el rodado e ingresaron a una vivienda. En ese contexto, y ante la situación de flagrancia, los agentes ingresaron al domicilio, donde fueron recibidos por otros sujetos que ofrecieron resistencia, presuntamente armados tanto con armas de fuego como blancas.

Tras un forcejeo, los efectivos lograron reducir a tres hombres, de 35, 37 y 55 años, mientras que un cuarto implicado logró escapar por los techos de viviendas vecinas y permanece prófugo.

Durante el operativo se secuestraron la motocicleta utilizada en la fuga, dos teléfonos celulares y un cuchillo de cocina. Además, dos policías resultaron con lesiones leves y fueron asistidos en el lugar por personal médico.

La Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de los detenidos por supuesta resistencia y atentado contra la autoridad, además de lesiones, y continúa la investigación para dar con el prófugo.