Colectivos: dejó de funcionar la aplicación SITAM y será reemplazada por otra

Este viernes, desde la Subsecretaría de Transporte del Chaco confirmaron algo que los usuarios ya lo percibieron días atrás: la aplicación del SITAM (Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana) dejó de funcionar.

A través de la misma, los usuarios del transporte público podían ver la circulación de las unidades de cada línea, los horarios de llegada a cada parada, si existía algún problema de tránsito, entre otras cuestiones.

Sin embargo, desde el organismo provincial indicaron que continúan «avanzando en la modernización del transporte público».

Por ello, la aplicacion SITAM será reemplazada por Chaco Bus; una nueva plataforma que permitirá mejorar la experiencia de los ciudadanos, al momento de consultar recorridos y horarios.

Según establecieron, será «más simple, rápida y eficiente», aunque no determinaron aún ninguna fecha para que la misma comience a regir.