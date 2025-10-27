«Esta gran alianza no se conforma con dos partidos políticos sino con muchos chaqueños de bien»

La alianza entre el gobernador Leandro Zdero y el presidente Javier Milei parece haber funcionado. LLA se impone en la provincia con el 45,70% para diputados y el 46,02% para el Senado .

El oficialismo recibió 249.591 votos contra 238.236, del peronismo unido, lo que representa un 43,62%. Vamos Chaco queda como tercera fuerza, al obtener 15.993, es decir, 2,92%.

Con estos datos, LLA mete 2 diputados y Fuerza Patria 2, mientras que para la Cámara alta ingresará al Congreso 2 por parte del oficialismo y uno del peronismo.

«Quiero agradecer a todos y a cada uno de los chaqueños por concurrir hoy al deber cívico que honra la participación en la democracia. Gracias por ir a cada rincón de la provincia en cada escuela», comenzó en su discurso Zdero desde la sede de la UCR de Resistencia, por López y Planes 358.

El gobernador también envió un mensaje a la oposición y valoró la participación en la contienda electoral de este domingo. «Agradecer a todos, a los que también no han resultado ganadores, a todo el pueblo del Chaco y a todas las fuerzas que han participado porque eso hace a la democracia, eso hace a la república.

«Esta gran alianza que no se conforma con dos partidos políticos, sino que se conforma con muchos chaqueños de bien que quieren que al Chaco le vaya bien», afirmó y añadió: «ahí estuvo la Unión Cívica Radical, y ahí estuvo La Libertad Avanza, estuvo el Pro, Acción Chaqueña, Bases y Principios, ahí estuvo mi país».

«Nosotros entendíamos, por ese mensaje de la gente, que lo que teníamos que hacer era unirnos y seguramente hoy muchos entenderán por qué era necesario unirse», concluyó.

En el acto, el gobernador estuvo acompañado por el candidato a senador nacional Juan Cruz Godoy y la segunda candidata a senadora, Silvana Schneider, quienes lo precedieron en el discurso.