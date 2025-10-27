Claudia Panzardi: «Hoy vamos Chaco es la tercera fuerza de la provincia»
«Hoy Vamos Chaco es la tercera fuerza política en la provincia», expresó Panzardi en la conferencia de prensa.
«Creo que es importante también destacar esta unión de partido, de este frente que se ha conformado, uno de los tres frentes de la provincia de Chaco», valoró.
Asimismo, la candidata a diputada nacional valoró el aumento de la participación del electorado chaqueño por concurrir a votar. «Agradecer al electorado chaqueño por este esfuerzo que ha hecho, porque se ha aumentado la concurrencia a las urnas.
Por último, Panzardi anticipó como seguirá el futuro de Vamos Chaco en cuanto a las elecciones del 2027. «Nosotros queremos fortalecer esta alianza, así con otros partidos, con otras posibilidades ya de cara al 2027 así que vamos a seguir pensando en seguir trabajando todo el tiempo, agradecerles a los candidatos que nos han acompañado», concluyó.