Milei: «Comienza la construcción de la Argentina grande»

El presidente Javier Milei se dirige a los militantes en el búnker de LLA en el Hotel Libertador. Agradeció el acompañamiento a nivel nacional y destacó el uso de la boleta única .

«En primer lugar, deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección, estrenando este nuevo sistema que es la Boleta Única Papel, que nunca se había podido pasar. Fue un éxito en todo el país«, señaló. «Hoy fue un día histórico, pasamos el punto bisagra, comienza la construcción de la Argentina grande«, indicó.

«Quiero darles las gracias a todos los que nos votaron. Al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y especialmente a Patricia Bullrich y a Luis Petri», expresó.

«En los primeros dos años nos ocupamos que el país no caiga por el precipicio. Argentina era un campo minado y gracias a este grupo de personas talentosas hemos podido salir. Tenemos que afianzar el camino reformista en los próximos dos años», afirmó.