Derrota ajustada de Los Pumas ante Sudáfrica, que es el campeón del Rugby Championship

En el mítico estadio de Twickenham, Los Pumas cayeron de manera ajustada 29-27 contra Sudáfrica, que es el campeón del Rugby Championship.

La Selección Argentina empujó a través de los tries de Bautista Delguy y Rodrigo Isgró, además de las conversiones y penales de Santiago Carreras, pero no alcanzó para batir a los campeones del mundo, que obtuvieron su cuarta edición del torneo y segunda consecutiva. Por parte del conjunto africano anotaron Malcom Marx, Cobus Reinach y la estrella Sacha Feinberg-Mngomezulu.