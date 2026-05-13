La UNNE reeditará “Pint of Science”, una propuesta de charlas sobre ciencia en bares

Los días 18 y 19 de mayo en las ciudades de Corrientes y Resistencia, con auspicio de la UNNE, se concretará una nueva edición de “Pint of Science”, un festival internacional que lleva la ciencia fuera de los ámbitos científicos, por medio de charlas en bares. En Argentina se desarrollará en 13 ciudades y será la segunda vez que se concreta en el nordeste.

El festival Pint of Science tiene como objetivo ofrecer charlas interesantes, divertidas y relevantes sobre investigación científica actual en un formato alternativo, pues se realizan en bares.

Gestionado por voluntarios e impulsado originalmente por una comunidad de investigadores de postgrado y postdoctorales, cada año, el festival se lleva a cabo durante tres días en el mes de mayo, en bares de todo el mundo simultáneamente.

En la edición 2025 Pint of Science se concretó en 521 ciudades de 27 países, con 2.429 eventos en 631 bares, con 3.342 disertantes que compartieron sus investigaciones de forma cercana y divertida.

En Argentina el año pasado el evento contó con 24 charlas, 82 oradores y más de 1300 personas que se acercaron a los bares de las diez ciudades que se sumaron a la propuesta.

Para la edición 2026, «Pint of Science-Argentina» se desarrollará en 13 sedes de 14 ciudades en todo el país, con la consigna de que «la ciencia se entiende mejor —y se disfruta más— con una cerveza en la mano y buena compañía».

Tras sumarse a la propuesta el año pasado, la UNNE volverá a auspiciar el evento para el nodo de la región nordeste, con charlas en dos bares de las ciudades de Corrientes y Resistencia.

Nodo NEA

En la capital correntina el evento se hará el lunes 18 de mayo a las 18.30 horas en el bar «La Birrería«, en la calle Misiones 1.015 de la ciudad.

Se iniciará con la charla «Intensamente Ciencia: humanizando nuestra profesión», a cargo del Dr. Rodrigo Cajade, Profesor Libre de la Asignatura de Recursos Naturales de la Licenciatura en Ciencias Biológicas (FaCENA-UNNE) e Investigador Independiente CONICET.

Mientras que la segunda charla se denominará «IA en ciencia: ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Cómo convivir con una herramienta que no se sabe cómo… pero igual funciona», y tendrá como disertantes a Federico Agostini, Mgter. en Sistemas y Redes de Telecomunicaciones (UNNE) y Coordinador Ejecutivo de Planificación y Gestión de Inteligencia Artificial y Transformación Digital de la UNNE, y a Silvia Andrea Fernández, Program Manager en Fyxer AI y Licenciada en Ciencias Biológicas (FaCENA-UNNE).

En tanto, en la ciudad de Resistencia «Pint of Science” se llevará el martes 19 de mayo a las 18.30 horas, y tendrá por lugar de encuentro al bar “Conejo Negro”, ubicado en la calle Liniers 22.

El Dr. Alejandro Silva será el encargado de abrir el festival en la capital chaqueña, con la charla «Imágenes clandestinas. Ciencia a partir de eso que miramos a escondidas».

El disertante es Investigador Asistente del CONICET, Doctor en Comunicación (UNLP), Profesor Universitario en Comunicación Social, Licenciado en Comunicación Social y Técnico en Periodismo (UNNE), y Profesor Adjunto de la asignatura Semiótica en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC-UNNE).

Como cierre en bar “Conejo Negro”, la Mgter. Gisela Alvarez y Alvarez, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, brindará la charla «CHISME CIENTÍFICO. ¿Lo digo o no lo digo? La importancia de divulgar la ciencia».

«La primera experiencia de participación del NEA en «Pint of Science» se desarrolló con éxito el año pasado, con aproximadamente 250 asistentes en Corrientes y Resistencia»

Mostrar la ciencia

«Se trata de un festival de ciencia que se lleva a cabo cada año simultáneamente, en el mes de mayo, en distintas partes del mundo, y es la segunda vez en realizarse en nuestra región«, destacaron desde el equipo organizador de «Pint of Science» para el nodo NEA, integrado por autoridades, investigadores y gestores tecnológicos de la Universidad Nacional del Nordeste.

Explicaron que se quiere proporcionar un espacio que permita a estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, autoridades y a la ciudadanía en general, “conversar acerca de la investigación con las personas que la llevan a cabo”.

Recordaron que en las ediciones anteriores profesionales de distintas Universidades Nacionales participaron de la propuesta en diversas partes del país, mostrando a la comunidad de cada ciudad donde se realizó el evento, el gran trabajo de investigación que es llevado a cabo en esas instituciones.

En el caso de la región NEA, la primera experiencia de participación en Pint of Science en el año 2025 se desarrolló con éxito, con aproximadamente 250 asistentes entre los dos bares de las capitales correntina y chaqueña, y se espera este año volver a tener similar repercusión.

En tanto, desde la Secretaría General de Ciencia y Técnica comentaron que la UNNE viene realizando distintos tipos de eventos para visibilizar su actividad científica, y en esa línea, “Pint of Science” representa una propuesta innovadora de que el público de forma distendida pueda escuchar sobre ciencia, en especial de la ciencia que realizada en la UNNE.

Resaltaron que la edición 2026 permitirá sostener la presencia de la región NEA en el mapa mundial de este evento de creciente interés en el público en general.