Acuerdan la regularización dominial de viviendas afectadas por emergencias hídricas

El Ministerio de Gobierno, la Sub Unidad de Obras y Programas Especiales (S.U.O.P.E.) y el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) firmaron este miércoles un convenio marco de cooperación con el objetivo de avanzar en los procesos de regularización dominial de viviendas ejecutadas en el marco de programas habitacionales provinciales relacionados con emergencias hídricas.

«El acuerdo establece mecanismos de articulación y colaboración institucional destinados a facilitar la realización de mensuras y demás actuaciones técnicas necesarias para posibilitar la correcta registración dominial y futura escrituración de los inmuebles adjudicados», informaron oficialmente.

Asimismo, el convenio contribuirá a garantizar mayor seguridad jurídica a las familias beneficiarias de programas habitacionales de carácter social y permitirá el acceso al sistema ejecutado por la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía tanto a S.U.O.P.E. como al IPDUV.

Desde el Gobierno provincial destacaron que «este tipo de acciones forman parte de una política orientada a brindar soluciones concretas a las familias chaqueñas, fortaleciendo el trabajo articulado entre organismos del Estado para avanzar en la regularización y consolidación del derecho a la vivienda».