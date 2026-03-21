Damián Saban dictará un seminario de danza contemporánea en Casa de las Culturas

Los días 4 y 5 de abril, de 17 a 19, se llevará a cabo en Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear 90) dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, el Seminario de Danza Contemporánea: Herramientas de creación y repertorio, una propuesta de formación intensiva a cargo del bailarín Damián Saban.

La iniciativa invita a participar de dos jornadas de exploración, entrenamiento y trabajo coreográfico desde un lenguaje de movimiento inspirado en la técnica Gaga.

Durante los encuentros se compartirán dinámicas y recursos orientados a facilitar la comprensión y apropiación del material, de modo que cada intérprete pueda incorporarlo desde el propio cuerpo y su sensibilidad. La propuesta apunta, además, a abrir un espacio de investigación y creación colectiva en torno al movimiento.

El seminario es arancelado, con un costo de $35.000, y cuenta con cupos limitados. Las inscripciones se realizan a través de un formulario online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo528mv1R3j_FdwF8VOYjIsn-d7U-T4-EIx32UZgeYnXSF-w/viewform

Las consultas pueden enviarse al correo danzacontemporanea.chaco@gmail.com.