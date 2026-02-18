Carolina Meiriño destacó la refacción integral del Centro de Salud de Villa Río Negro y anunció nueva subasta de bienes

La secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, visitó el Centro de Salud de Villa Río Negro tras la finalización de las obras de refacción integral del edificio, que ahora funciona como centro de referencia con atención las 24 horas y equipamiento renovado.

Durante una entrevista radial, la funcionaria expresó su satisfacción por el resultado de los trabajos, que incluyeron mejoras edilicias completas, incorporación de nuevo equipamiento médico y ampliación de servicios. “Es prácticamente un espacio hecho a nuevo, desde la estructura hasta el último detalle, como los acondicionadores de aire y los sanitarios”, señaló.

Entre las principales mejoras se destacan la incorporación de nuevos equipos de rayos X, la ampliación del área de pediatría, la construcción de un baño adaptado para personas con discapacidad y la renovación total del sistema de refrigeración. Además, se optimizaron los espacios de espera para garantizar mayor comodidad a los pacientes.

Según datos oficiales, más de 25 mil familias fueron asistidas en 2025 en este centro de salud, lo que lo convierte en un punto clave de atención primaria en la zona norte de Resistencia. “Es un lugar de contención para muchísimas familias. Verlo en estas condiciones dignas emociona, sobre todo para quienes lo conocíamos antes”, afirmó Meiriño.

La secretaria remarcó que la obra fue financiada con fondos obtenidos a través de las subastas de bienes en desuso del Estado provincial. “Cada peso recaudado se ve reflejado en mejoras concretas en salud, educación y seguridad. Es transformar algo que estaba abandonado en esperanza para la gente”, sostuvo.

En ese marco, adelantó que el próximo 30 de marzo se realizaría una nueva subasta de muebles, la sexta desde el inicio de la actual gestión. También anticipó que se proyectan futuras subastas de inmuebles y posibles permutas como parte de la política de recuperación de activos estatales.

Finalmente, Meiriño agradeció el acompañamiento de la comunidad y del personal de salud que trabajó durante el fin de semana y días feriados para culminar las tareas. “Cuando se quiere hacer una gestión transparente y responsable, estos son los resultados”, concluyó.