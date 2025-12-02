Avia Terai abre las inscripciones para estudiar carreras universitarias a distancia en 2026

La Municipalidad de Avia Terai y la UNCAUS anunciaron la apertura de preinscripciones para el ciclo lectivo 2026 a través de la Unidad de Apoyo Tecnológico (UAT).

La Municipalidad de Avia Terai, en conjunto con la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), informó la apertura de las inscripciones para las carreras virtuales 2026, una oportunidad para que los vecinos accedan a educación superior sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Las preinscripciones estarán habilitadas hasta el 12 de diciembre de 2025, y se realizan mediante la plataforma virtual de la universidad. El convenio entre ambas instituciones permite que los estudiantes de Avia Terai cuenten con acompañamiento académico y tecnológico a través de la Unidad de Apoyo Tecnológico (UAT).

Entre las carreras disponibles a distancia, se encuentran:

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Sociología

Contador Público

Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental

Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad

Desde el municipio remarcaron que los residentes de Avia Terai que deseen acceder a los beneficios del convenio deberán presentarse en la oficina del CIC local, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, donde recibirán orientación y asistencia en el proceso de inscripción.

Las autoridades municipales destacaron que esta propuesta “representa una oportunidad concreta para que los jóvenes y adultos de la localidad puedan formarse profesionalmente sin alejarse de su comunidad”.