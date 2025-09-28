En un final electrizante, Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

La Academia y el Rojo igualaron 0 a 0 en el Cilindro. Los de Costas jugaron mejor en el primer tiempo, pero los de Quinteros tuvieron el triunfo en el cierre. En el Presidente Perón nadie se fue conforme

Racing e Independiente empataron sin goles en el Cilindro por la décima fecha del Torneo Clausura: la Academia inició mejor, pero su envión se diluyó con el correr de los minutos, llegó a 11 unidades y quedó decimosegundo en la Zona A, mientras que el Rojo, que tuvo el debut de Gustavo Quinteros como entrenador y casi lo gana en la última del partido, quedó último en el Grupo B con 5 puntos.

