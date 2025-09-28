CAE presenta su show “All Inclusive” en Charata y Resistencia

El carismático cantante y actor CAE, conocido como el “Zoolander del rock”, llega con un espectáculo único, vibrante y emotivo que combina música, humor y stand up en una performance multimedia que invita a la participación del público.

Este nuevo show, sucesor de “Vivatodo!” —que conquistó a más de 300.000 espectadores en Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos y España—, muestra la versión 2025 de un CAE histriónico y ecléctico, celebrando 30 años de carrera con canciones, risas e invitados especiales.

La gira “All Inclusive” se presentará en dos fechas en el Chaco:

Charata: jueves 24 de octubre , en el Teatro El Galpón .

Resistencia: viernes 25 de octubre, en la Casa del Médico.

Las entradas ya están disponibles:

Resistencia: Óptica del Sol (esquina Colón y Juan B. Justo), de lunes a sábado de 10 a 12 y de 18 a 20.

Charata: boletería del Teatro El Galpón.

CAE invita a “vivir una experiencia All Inclusive, porque hay canciones que nos unen”, en un espectáculo que promete música, humor y pura energía rockera.