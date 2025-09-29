Crisis en River: perdió su cuarto partido seguido y crecen las críticas contra Gallardo

River perdió 2 a 1 contra Riestra en el estadio Más Monumental, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Con este triunfo, el conjunto visitante quedó primero en la Zona B con 22 puntos, por encima del Millonario, que tiene 19 .

Además, el equipo de Marcelo Gallardo perdió su cuarto partido consecutivo, algo que no sucedía desde el 2010. El conjunto de Núñez cayó ante Palmeiras por el partido de ida de la Copa Libertadores 2 a 1, luego perdió ante Atlético Tucumán 2 a 0, después volvió a perder contra el equipo brasilero, esta vez 3 a 1, y este domingo perdió 2 a 1 ante Riestra.

La derrota llega luego de la eliminación del Millonario por Copa Libertadores, y en la previa del encuentro ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina, que será el jueves 2 de octubre, a las 18, en Rosario.

River no tuvo un buen rendimiento como local, y se fue silvado por todo el estadio. Durante el partido, y mediante cantos, la hinchada demostró su descontento con el nivel del equipo.

Sobre todo, las críticas tienen lugar por los alrededor de 100 millones de dólares que gastó la dirigencia para traer jugadores pedidos por Gallardo, que luego no terminaron de rendir al nivel esperado. Ejemplo de ello son jugadores como el colombiano Kevin Castaño, por el que se pagó 13 millones de dólares; Borja (llegó en 2022), por quien se pagó más de 8 millones; Martínez Quarta, más de 7 millones; y Matías Galarza, más de 5 millones.