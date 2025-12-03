En el Día de la Discapacidad, Zdero compartió un desayuno con jóvenes

185381w850h533c.jpg

El gobernador Leandro Zdero compartió este miércoles un desayuno con personas con discapacidad, en una jornada marcada por el diálogo, la cercanía y la escucha activa. 

El encuentro permitió intercambiar experiencias y visibilizar distintas realidades, con el objetivo de fortalecer políticas públicas que promuevan mayor inclusión y accesibilidad en toda la provincia.

Durante la charla, los jóvenes compartieron sus vivencias cotidianas, necesidades y propuestas para mejorar la calidad de vida de quienes presentan algún tipo de discapacidad. 

Desayuno con jóvenes con discapacidad.

El gobernador destacó el valor de estos espacios de conversación, que permiten construir soluciones concretas desde la perspectiva de los propios protagonistas. «Escuchar de primera mano sus historias y desafíos nos ayuda a orientar mejor nuestro trabajo y a avanzar hacia un Chaco más accesible para todos», afirmó, acompañado de la presidente de Iprodich, Ana Mitoire.

El gobernador remarcó, además, que cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que busca generar conciencia y derribar prejuicios que aún persisten en la sociedad. «Esta jornada es un recordatorio de que debemos seguir trabajando para eliminar barreras culturales y físicas que impiden la plena participación de las personas con discapacidad», agregó.

Más Noticias

185389w850h481c.jpg

El IPRODICH entregó ayudas técnicas a personas con discapacidad

WhatsApp Image 2025-12-03 at 13.54.05

La Legislatura declaró a la Charanda como patrimonio cultural inmaterial del Chaco

185374w850h567c.jpg

Sáenz Peña inauguró el Gumno Montenegrino, un nuevo símbolo cultural

Te pueden interesar

185371w850h552c

Por tercera vez en el año cayeron presas dos mujeres por vender drogas en Fontana

185381w850h533c.jpg

En el Día de la Discapacidad, Zdero compartió un desayuno con jóvenes

185388w850h480c.jpg

Juraron los nuevos diputados nacionales, y Martín Menem fue reelecto presidente

185389w850h481c.jpg

El IPRODICH entregó ayudas técnicas a personas con discapacidad

651452w850h480c.jpg

Chaco renovó sus bancas en Diputados: juraron Goitía, Agüero, Dolce y Campo