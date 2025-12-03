En el Día de la Discapacidad, Zdero compartió un desayuno con jóvenes

El gobernador Leandro Zdero compartió este miércoles un desayuno con personas con discapacidad, en una jornada marcada por el diálogo, la cercanía y la escucha activa.

El encuentro permitió intercambiar experiencias y visibilizar distintas realidades, con el objetivo de fortalecer políticas públicas que promuevan mayor inclusión y accesibilidad en toda la provincia.

Durante la charla, los jóvenes compartieron sus vivencias cotidianas, necesidades y propuestas para mejorar la calidad de vida de quienes presentan algún tipo de discapacidad.

Desayuno con jóvenes con discapacidad.

El gobernador destacó el valor de estos espacios de conversación, que permiten construir soluciones concretas desde la perspectiva de los propios protagonistas. «Escuchar de primera mano sus historias y desafíos nos ayuda a orientar mejor nuestro trabajo y a avanzar hacia un Chaco más accesible para todos», afirmó, acompañado de la presidente de Iprodich, Ana Mitoire.

El gobernador remarcó, además, que cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que busca generar conciencia y derribar prejuicios que aún persisten en la sociedad. «Esta jornada es un recordatorio de que debemos seguir trabajando para eliminar barreras culturales y físicas que impiden la plena participación de las personas con discapacidad», agregó.