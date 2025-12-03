Juraron los nuevos diputados nacionales, y Martín Menem fue reelecto presidente

En la sesión preparatoria presidida por el chaqueño Gerardo Cipolini, y que contó con la presencia de Javier Milei, este miércoles juraron los 127 nuevos diputados nacionales electos en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

Entre los legisladores que juraron este miércoles y que asumirán formalmente el próximo 10 de diciembre, estuvieron los chaqueños Guillermo Agüero y Rosario Goitía, por La Libertad Avanza, y Sergio Dolce y Julieta Campo, por Fuerza Patria.

Tras la jura de los nuevos diputados nacionales, Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Había sido propuesto por el oficialismo para seguir al frente de la Cámara Baja y fue ratificado por el resto de los bloques.

El presidente Javier Milei estuvo presente en el Congreso, acompañado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

«Es un honor para mi estar acá nuevamente», señaló Menem. «Iniciamos una nueva etapa de institucionalidad, más madura», remarcó, y elogió a Milei: «El Presidente nos demostró que otro camino es posible».

Por otra parte, Cecilia Moreau, de Fuerza Patria, fue electa vicepresidenta primera, y Luis Petri, de La Libertad Avanza, como vicepresidente segundo. En tanto, el cargo de la vicepresidencia tercera quedó para ser definido en la próxima sesión, ya que existe aún una puja entre los interbloques integrado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, y el conformado por el PRO, la UCR y el MID.