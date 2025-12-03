Por tercera vez en el año cayeron presas dos mujeres por vender drogas en Fontana

Cayeron por tercera vez «Las Bonillas» de las 222 Viviendas en Fontana por venta de drogas. La División Microtráfico Metropolitana realizó el martes un nuevo operativo antidrogas en el barrio 222 Viviendas de Fontana, donde se logró desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes y detener a dos mujeres. El procedimiento se llevó a cabo entre las 17.17 y las 19.45, en un inmueble ubicado en la manzana 17, parcela 6, bajo la supervisión de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N.º 1.

Durante el registro del inmueble, los agentes secuestraron 192 envoltorios de polietileno con un total de 63,9 gramos de cocaína. Asimismo, se encontraron tres envoltorios con una sustancia compacta tipo piedra que totalizó 252 gramos de la misma droga. En conjunto, el procedimiento permitió incautar 315,9 gramos de cocaína.

Además, se decomisaron $336.200 en efectivo, dos teléfonos celulares —uno Motorola y otro Samsung—, dos balanzas de precisión y dos plantas de marihuana. A pedido de la Fiscalía Penal en turno, también se secuestró un cargador marca Bersa con cuatro cartuchos calibre 9 mm.

Como parte del operativo, fueron detenidas dos mujeres identificadas como Rosana Jacqueline Bonilla, de 27 años, y Mónica Estela Bonilla, de 52. En tanto, un hombre identificado como Víctor Hugo Pereyra fue registrado en la orden del día policial en relación con la causa.

Los antecedentes

Según consta en el informe policial, el mismo domicilio había sido allanado anteriormente en dos ocasiones durante 2025 por hechos vinculados al microtráfico. El 22 de abril, la Policía había secuestrado 737 envoltorios que sumaban 192 gramos de cocaína, además de 28 gramos de marihuana, más de 1,2 millones de pesos y un arma de fabricación casera tipo tumbera. En ese operativo fueron aprehendidas las dos mujeres de apellido Bonilla y otra mujer; todas recuperaron su libertad el 6 de mayo.

Asimismo, el 30 de mayo, otro allanamiento en la misma vivienda permitió incautar 154 envoltorios con 229 gramos de cocaína, una balanza, dinero en efectivo, dos teléfonos y elementos utilizados para fraccionar droga. En esa ocasión fueron detenidos Rosana Jacqueline Bonilla y un hombre.

Con esta nueva intervención, ya son tres los procedimientos realizados en la misma propiedad en el transcurso del año.