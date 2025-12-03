Por tercera vez en el año cayeron presas dos mujeres por vender drogas en Fontana
Cayeron por tercera vez «Las Bonillas» de las 222 Viviendas en Fontana por venta de drogas. La División Microtráfico Metropolitana realizó el martes un nuevo operativo antidrogas en el barrio 222 Viviendas de Fontana, donde se logró desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes y detener a dos mujeres. El procedimiento se llevó a cabo entre las 17.17 y las 19.45, en un inmueble ubicado en la manzana 17, parcela 6, bajo la supervisión de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N.º 1.
Durante el registro del inmueble, los agentes secuestraron 192 envoltorios de polietileno con un total de 63,9 gramos de cocaína. Asimismo, se encontraron tres envoltorios con una sustancia compacta tipo piedra que totalizó 252 gramos de la misma droga. En conjunto, el procedimiento permitió incautar 315,9 gramos de cocaína.
Como parte del operativo, fueron detenidas dos mujeres identificadas como Rosana Jacqueline Bonilla, de 27 años, y Mónica Estela Bonilla, de 52. En tanto, un hombre identificado como Víctor Hugo Pereyra fue registrado en la orden del día policial en relación con la causa.
Los antecedentes
Asimismo, el 30 de mayo, otro allanamiento en la misma vivienda permitió incautar 154 envoltorios con 229 gramos de cocaína, una balanza, dinero en efectivo, dos teléfonos y elementos utilizados para fraccionar droga. En esa ocasión fueron detenidos Rosana Jacqueline Bonilla y un hombre.
Con esta nueva intervención, ya son tres los procedimientos realizados en la misma propiedad en el transcurso del año.