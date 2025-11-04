El Puerto De Barranqueras consolida su crecimiento con 5 nuevas operaciones de importación

Imagen de WhatsApp 2025-11-04 a las 10.01.11_5e9a742b

Cinco nuevas cargas internacionales arribaron con éxito al Puerto de Barranqueras, reafirmando su rol estratégico en la logística del NEA y consolidando el crecimiento del sistema portuario provincial, impulsado y acompañado por el Gobierno del Chaco.

Las primeras cargas llegaron desde China, con destino a la localidad de Barranqueras, e incluyeron contenedores con artículos de bazar pertenecientes al Grupo Ni. La operación fue ejecutada por Gama Grupo Comercial, con la intervención de Deb Despachantes de Aduana, Aduana-Arca y el personal portuario.
Las siguientes operaciones, a cargo de Deb Comex Despachantes Aduaneros, personal portuario y Aduana-Arca, comprendieron:
-pallets de cerámicos para piscinas procedentes de Brasil
-minicargadoras provenientes de Estados Unidos para la empresa Difamaq
-conos viales importados desde China
La administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, destacó la importancia del movimiento comercial y agradeció la confianza de las empresas y el apoyo del Gobierno provincial, así como el compromiso del personal portuario y de los organismos intervinientes: “Cada operación concretada demuestra la capacidad operativa de nuestro puerto y el esfuerzo conjunto de todos los actores que hacen posible que Puerto Barranqueras siga creciendo”, afirmó.
Azula celebró además que todas las gestiones hayan sido realizadas sin demoras y con el cumplimiento pleno de las autorizaciones correspondientes.
El Puerto de Barranqueras continúa demostrando que es una plataforma logística clave para las industrias radicadas en la región y para la expansión del comercio exterior. Su crecimiento se enmarca en una política portuaria activa que impulsa nuevas inversiones, mejora operativa y competitividad para el entramado productivo del NEA.

Más Noticias

e05361cc-3f60-454c-bc01-8a516f6c7e91

El municipio y la fundación “Soy Chaco” capacitarán a aspirantes a auxiliares de maestros panaderos

WhatsApp Image 2025-11-04 at 08.03.08

Schneider acompañó el inicio del camino al centenario del Club Atlético Central Norte Argentino

Isaías_Alegre1

Provinciales: Isaías Alegre asumirá como vicepresidente 2ª del PJ chaqueño

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-04 at 12.39.06

Samuhú: detuvieron a dos hombres por el faenamiento ilegal de un animal vacuno

Imagen de WhatsApp 2025-11-04 a las 10.01.11_5e9a742b

El Puerto De Barranqueras consolida su crecimiento con 5 nuevas operaciones de importación

WhatsApp Image 2025-11-04 at 08.32.27

Empleados municipales de Barranqueras, encadenados, denunciaron traslados arbitrarios y persecución laboral

289423w850h477c.jpg

Feriado bancario: Qué servicios funcionarán y cuáles no este jueves 6 de noviembre

e05361cc-3f60-454c-bc01-8a516f6c7e91

El municipio y la fundación “Soy Chaco” capacitarán a aspirantes a auxiliares de maestros panaderos