Emotivo inicio del ciclo lectivo del Nivel Inicial en General Pinedo

El Municipio de General Pinedo participó del Acto de Apertura del período lectivo del Nivel Inicial junto a todos los Jardines de Infantes de la localidad, en una jornada cargada de emoción, color y alegría.

Desde la gestión encabezada por el intendente Franco Ciucci, destacaron la importancia de acompañar esta etapa fundamental en la vida de los niños y niñas, subrayando que el Nivel Inicial es el único trayecto educativo que no puede vivirse en otro momento que no sea la primera infancia.

“El Nivel Inicial deja huellas para toda la vida. Queremos niños felices, reconocidos como sujetos de derechos, acompañados en sus primeros pasos dentro del mundo escolar”, expresaron durante el acto.

Como gesto simbólico y muestra de afecto, el Municipio hizo entrega de un dulce presente para cada niño y niña, reforzando el compromiso de seguir acompañando a las familias y a las instituciones educativas en el crecimiento y desarrollo de la infancia pinedense.

La jornada reunió a docentes, directivos, familias y autoridades locales, consolidando una vez más el trabajo conjunto entre el Estado municipal y la comunidad educativa para garantizar infancias felices y con oportunidades desde el primer día.