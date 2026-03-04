Napenay acompañó el inicio del ciclo lectivo con acciones concretas en las escuelas

En el marco del inicio del ciclo lectivo, el Municipio de Napenay realizó una recorrida por los establecimientos educativos de la localidad, reafirmando su compromiso con la educación y el acompañamiento permanente a cada institución.

Uno de los momentos destacados tuvo lugar en la EEP N° 217, donde se concretó la entrega de una Bandera de la Provincia del Chaco. El emblema representa un símbolo de identidad y pertenencia para toda la comunidad educativa, fortaleciendo el respeto por los valores y los símbolos provinciales.

🧹 Puesta en condiciones y acompañamiento desde el primer día

Además, el municipio llevó adelante tareas de limpieza y acondicionamiento en distintos establecimientos, tanto en la zona urbana como rural, garantizando espacios adecuados para recibir a los alumnos en el primer día de clases.

Por primera vez, el refrigerio escolar fue servido desde el inicio del ciclo lectivo, asegurando que los estudiantes cuenten con este acompañamiento fundamental desde la primera jornada.

🏫 Instituciones alcanzadas

Las acciones llegaron a las siguientes escuelas:

CEP N° 38

Jardín de Infantes N° 95

Jardín de Infantes N° 195

Escuela Rural N° 356 (con anexo al jardín)

Escuela Rural N° 800

Escuela Rural N° 490

Estas tareas se desarrollan en articulación con el Gobierno del Chaco, el Ministerio de Educación y el área de Infraestructura Escolar, consolidando el trabajo conjunto para brindar mejores condiciones a estudiantes y docentes.

Desde el municipio remarcaron que continuarán trabajando de manera coordinada para que la educación siga siendo una prioridad, garantizando igualdad de oportunidades y espacios adecuados para toda la comunidad educativa.