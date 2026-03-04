Villa San Martín sufrió, pero lo supo cerrar y festejó

Por una nueva fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet, Villa San Martín superó en suplementario a Bochas Sport Club por 78 a 74, en un partido vibrante disputado en Resistencia.

El goleador absoluto de la noche fue Rómulo Gusmao, con 22 puntos, pieza clave para que el “Tricolor” pudiera cerrar un encuentro que se tornó muy cerrado en el tramo final.

Desarrollo del juego

El arranque mostró a Villa San Martín más firme, apostando a la conducción de Favio Vieta y Lautaro Florito, lo que le permitió tomar una rápida ventaja (9-2). Sin embargo, la visita reaccionó con Juan Cruz Frontera desde el perímetro y Tomás Ligorria en la pintura. El primer cuarto finalizó igualado en 15.

En el segundo período, el equipo dirigido por Eduardo Jápez logró mayor intensidad, movió bien el banco y encontró respuestas ofensivas para escaparse en el marcador (30-20). Aunque Bochas respondió con Frontera y el extranjero Maurice Walton, el local se fue al descanso largo arriba por 42 a 32.

Tras el entretiempo, Villa volvió a golpear y llegó a sacar una diferencia interesante (54-41). Pero los cordobeses no se resignaron y achicaron la brecha para cerrar el tercer cuarto 57-49.

El último segmento fue puro dramatismo. Bochas, con Agustín Jure y Frontera como estandartes, logró ponerse a tiro (63-62). Florito y Estéfano Simondi encabezaron una ráfaga clave para el “Tricolor” (68-63), aunque la visita forzó el empate en 70 y llevó el partido al suplementario.

Cinco minutos más

En el tiempo extra predominó el nerviosismo, pero dentro de ese contexto Villa San Martín mostró mayor templanza. Con defensa intensa y puntos oportunos, logró una ventaja decisiva (76-71) y supo cerrar el juego para quedarse con una victoria muy importante en casa: 78 a 74.

Síntesis

Villa San Martín (78): Maximiliano Martín 8, Estéfano Simondi 14, Agustín Camisasca 5, Favio Vieta 9, Lautaro Florito 9, Valentino Barúa 0, Rómulo Gusmao 22.

Entrenador: Eduardo Jápez.

Bochas Sport Club (74): Agustín Hateluk 3, Ignacio Segura 5, Manuel Aranda 0, Pedro Edwars 2, Agustín Jure 7, Tomás Ramallo 6, Julián Garate 9, Tomás Ligorria 8, Juan Frontera 15, Valentino Ferri 0, Maurice Walton 19.

Entrenador: Jeremías Musina.

Árbitros: Fabrizio Vitto e Iván Huck.

Comisionada técnica: Daniela Kessler.

Estadio: Villa San Martín (Resistencia, Chaco).

El “Tricolor” volverá a presentarse como local el lunes 9 frente a Salta Basket, mientras que Bochas visitará a Hindú el martes 10.