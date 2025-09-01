Capitanich recorrió El Impenetrable, ratificó su compromiso con el pueblo y apuntó contra el abandono de Milei-Zdero

El candidato a senador por el Frente Fuerza Patria visitó siete localidades durante el fin de semana, escuchando de primera mano las urgentes necesidades que padecen las comunidades por las políticas de ajuste del gobierno nacional.



En una muestra clara de compromiso y cercanía, el candidato a senador nacional por el Frente Fuerza Patria, Jorge Capitanich, recorrió durante este fin de semana el corazón de El Impenetrable.

El líder peronista visitó Fuerte Esperanza, Comandancia Frías, Pompeya, Miraflores, Espinillo, Villa Río Bermejito y Castelli, donde fue recibido con gran afecto por vecinos y vecinas que le transmitieron su angustia ante el abandono absoluto del gobierno de Javier Milei y Leandro Zdero.

Coqui constató el doloroso retroceso que impone el ajuste cruel del gobierno nacional, que se manifiesta en recortes en pensiones por discapacidad, centros de salud desabastecidos de medicamentos esenciales, obras públicas paralizadas y comedores suspendidos.

“Milei está destrozando la Argentina. Frente a eso, nuestra responsabilidad es defender a nuestro pueblo como lo hicimos siempre”, afirmó.

Antes de recorrer El Impenetrable, Capitanich también había visitado Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi.

“No podemos permitir que destruyan lo que con tanto trabajo conseguimos. Lo que hacen los libertarios es de un nivel de crueldad jamás vista, que nuestro pueblo no merece y que no podemos aceptar”, remarcó.

Con denuncias concretas, como la baja de más de 900 pensiones en la provincia y familias que llevan más de tres meses sin cobrar, Capitanich destacó la diferencia fundamental: “Nosotros conocemos el territorio, conocemos a nuestra gente y luchamos por las soluciones”.

Frente a la indiferencia de un gobierno que nunca se acercó a conocer la realidad en la provincia, Capitanich volvió a poner en foco la vocación de servicio por el pueblo.