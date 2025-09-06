El violonchelista chaqueño Esdras Campos brindará un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional

Con la dirección del maestro suizo Emmanuel Siffert y la presentación del destacado violonchelista chaqueño Esdras Campos, la Orquesta Sinfónica Nacional interpretará obras de Antonín Dvořák y Richard Strauss.

La cita será el próximo miércoles 10 de septiembre, a las 20, en el Palacio Libertad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

En primer término, la Sinfónica Nacional interpretará el «Concierto para cello y orquesta, en si menor, op. 104» del reconocido compositor francés, obra escrita en 1894, durante su estadía en la ciudad de Nueva York.

La misma nació inspirada en las melodías creadas por el violonchelista y compositor Víctor Herbert en su «Segundo Concierto para Violonchelo», incluyendo en su ejecución tres trombones.

Esdras Campos.

En particular, el Concierto de Dvořák, interpretado por Esdras Campos, permitirá disfrutar de un cálido diálogo, con fragmentos virtuosos y solísticos, entre diferentes instrumentos, a lo largo de todo su desarrollo.

En segundo término, se interpretará la «Sinfonía doméstica, op.53» de Richard Strauss. Esta obra estrenada en el Carnegie Hall en 1904, pretendió ser la contracara de su composición «Una vida de héroe», donde apeló al heroísmo y la valentía, pero, en este caso, evocando su lado más mundano: el de la vida íntima y familiar, obra que interpretó junto a su esposa en escena.

ACERCA DE ESDRAS CAMPOS

Nació en Resistencia, Chaco. Inició sus estudios musicales a los 10 años de edad en la Escuela de Música «Lilia Yolanda Pérez de Elizondo» en violoncello, con el maestro Héctor Ruiz, y clarinete con el maestro Alberto Campos.

En 2002 fue becado por la Fundación Antorchas para perfeccionamiento de violoncello. En 2004 fue becado por la Fundación Antorchas en música de cámara.

Orquesta Sinfónica Nacional.

Participó en el Festival Internacional de Campos de Jordao en 2007 y 2008. Becado del Schleswig-Holstein Musik Festival 2011 y 2012 y ganador del Premio «Nicolas Finoli» IV Festival Latinoamericano de Violoncellos en el 2012.

Fue integrante de la Orquesta de Cuerdas del Instituto Superior del Profesorado de Música «Lilia Yolanda Pérez de Elizondo», de la Orquesta de Cámara de Morón, de la Orquesta Escuela del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires «Astor Piazzolla», Orquesta Sinfónica de la Provincia de Neuquén, Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, Orquesta Sinfónica Brasileira de la ciudad de Río de Janeiro por el periodo 2009-2010, Orquesta Sinfónica de la provincial de Córdoba, Orquesta Filarmónica y Estable del Teatro Colón, desde el 2014 al 2024 fue solista principal de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca.

Fue invitado como docente al festival Sembrando Talentos 2011, 2012 y 2014 en Montevideo, Uruguay.

En el 2011 dictó un curso de perfeccionamiento de violonchelo en la Universidad de Música de la ciudad de Montevideo, Uruguay. En 2014 y 2015 dirigió y dictó los cursos de violonchelo en el Festival de Violonchelo, desarrollado en el Conservatorio de Música y el Teatro municipal de Bahía Blanca. Estudió en la Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, bajo la guía del Profesor Jan Ickert.

Actualmente, es solista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional e integrante del Cuarteto Gianneo, y mantiene una intensa actividad docente y como músico de cámara.