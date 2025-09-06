Un hombre resultó herido tras un disparo accidental en una vivienda

Este viernes por la mañana, un hombre de 38 años resultó gravemente herido tras recibir una herida de arma de fuego accidental en el barrio Vial de Resistencia.

El ciudadano fue identificado e ingresó alrededor de las 10:55 al Hospital Perrando con una herida en la región lumbar derecha, sin orificio de salida, y en estado inestable.

Accidente en una vivienda.

Según las declaraciones de los propietarios de la vivienda, el hecho ocurrió mientras acomodaban cajas; una escopeta cayó y se disparó accidentalmente, impactando en el herido.

Inmediatamente, lo trasladaron en una camioneta hasta el Sanatorio Chaco Oeste, desde donde fue derivado al Perrando.

Personal del Gabinete Científico realizó pericias en el lugar y procedieron al secuestro de la escopeta calibre 12/70, además de dos rifles calibre 22 y la camioneta Amarok.

Al consultar los datos del vehículo, constataron que presentaba un pedido de secuestro a solicitud de la Policía de Córdoba, por lo que se inició una causa por «Supuesto encubrimiento».

Por orden de la fiscalía, los propietarios del domicilio fueron notificados en libertad por «lesiones culposas».

