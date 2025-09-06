Guido Miranda: presentarán “La mujer de la bolsa”, dirigida por Gladis Gómez y escrita por Cecilia Cabrera

RESISTENCIA – El viernes 19 de septiembre, a las 21, en el marco del ciclo Aída Bertoni se presentará en el escenario del Complejo Cultural Guido Miranda la obra teatral “La mujer de la bolsa”, de Cecilia Cabrera.

Respecto a la obra, la producción explicó: “¿Cómo adivinar nuestro lugar en el mundo actual? ¿En qué están las nuevas generaciones? ¿Se investiga el atributo de los géneros? ¿Qué hacemos con los hechos, circunstancias y experiencias, valores y necesidades? Este relato encierra la imaginación de una mujer y su presencia. Tal vez el nacimiento de un mito”.

Dirigida por Gladis Gómez y protagonizada por Jaqueline Romero, Ana María Vallejos y Belén Ucero, esta obra es una producción de la Fundación Cultural Acuífero Guaraní.

Las entradas tienen un valor de $8000 y $6000 para estudiantes y jubilados y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas.

