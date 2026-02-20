El Sauzalito realizó una jornada recreativa e inclusiva para niños y adolescentes de la comunidad Wichí

El municipio de El Sauzalito llevó adelante una jornada recreativa destinada a niños, niñas y adolescentes de la comunidad Wichí, quienes participaron de diversas actividades en la piscina municipal.

Durante el encuentro, los participantes pudieron disfrutar de propuestas lúdicas y de esparcimiento en un espacio pensado para el cuidado, la integración y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.

Desde la gestión encabezada por el intendente Jorge Monzón señalaron que la iniciativa forma parte de las políticas públicas orientadas a promover la inclusión social, garantizar derechos y acercar servicios a sectores históricamente postergados.

Asimismo, destacaron que este tipo de actividades buscan generar oportunidades de participación y encuentro para las comunidades originarias, fortaleciendo la integración dentro de la vida social de la localidad.