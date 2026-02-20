Fontana refuerza los controles de tránsito para mejorar la seguridad vial

636725498_1371548471683697_5243775194774427991_n

La Municipalidad de Fontana llevó adelante un nuevo operativo de control vehicular sobre la calle Sarmiento, con el objetivo de fortalecer el ordenamiento del tránsito y promover una circulación más segura.

Durante la jornada, agentes municipales realizaron la verificación de documentación obligatoria a conductores, además de dialogar con los automovilistas sobre la importancia de respetar las normas viales.

Desde el municipio destacaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones preventivas destinadas a mejorar la seguridad vial y concientizar a la comunidad sobre la responsabilidad compartida al momento de conducir.

Internacionales

638743002_1340895944743951_3581012413764596327_n

Tres Isletas brindó asistencia económica al Consorcio de Servicios Rurales N°12

637297799_122311992314223682_6752990174031286617_n

El Sauzalito realizó una jornada recreativa e inclusiva para niños y adolescentes de la comunidad Wichí

639580311_1236968281870272_271868009992293764_n

Margarita Belén entregó medicamentos para fortalecer el Programa Municipal de Salud