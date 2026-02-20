Fontana refuerza los controles de tránsito para mejorar la seguridad vial
La Municipalidad de Fontana llevó adelante un nuevo operativo de control vehicular sobre la calle Sarmiento, con el objetivo de fortalecer el ordenamiento del tránsito y promover una circulación más segura.
Durante la jornada, agentes municipales realizaron la verificación de documentación obligatoria a conductores, además de dialogar con los automovilistas sobre la importancia de respetar las normas viales.
Desde el municipio destacaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones preventivas destinadas a mejorar la seguridad vial y concientizar a la comunidad sobre la responsabilidad compartida al momento de conducir.