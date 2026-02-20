Reforma laboral: el oficialismo logró dictamen en el Senado

La Libertad Avanza logró este viernes avanzar hacia la aprobación de la Reforma Laboral con el respaldo necesario en el Senado, luego de la aprobación en Diputados.

La norma regresó a la Cámara Alta debido a la eliminación del artículo 44, relativo a las licencias por enfermedad.

De esta manera, el oficialismo quedó en condiciones de sancionar la ley el viernes de la próxima semana, mientras se intensifican los cuestionamientos de la oposición respecto al alcance de los cambios y su impacto sobre los derechos laborales y las finanzas públicas de provincias y municipios.

El proyecto, con la modificación producida en la Cámara de Diputados, tuvo un rápido tratamiento en el plenario de comisiones, en el Salón Azul del Senado de la Nación, y resultó con el dictamen de mayoría para aceptar el texto modificado.

Tras un acuerdo previo, Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, sostuvo que prosperaría la opción de aprobar finalmente el articulado reformado, y se declaró confiada en la sanción definitiva en la sesión prevista para el próximo viernes.

Desde la oposición, el senador chaqueño Jorge Capitanich señaló que su bloque consideraba «una violación flagrante» de artículos reglamentarios y del 14 bis de la Constitución, al hacer referencia a la conformación de las comisiones y al llamado al plenario. «Mantenemos nuestras objeciones por los niveles de afectación de los derechos de los trabajadores y del impacto desde el punto fiscal a los municipios y las provincias, y que no tiene impacto en la generación de empleo», afirmó.

Mariano Recalde, también desde el peronismo, criticó el enfoque integral de la reforma, que «modifica 18 leyes y deroga 11 más». Según recalcó, la ley fue tratada como un conjunto, sin detenerse en debates específicos de cada legislación afectada. «Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos le mejora la vida a los trabajadores», afirmó en el plenario.

En la misma línea, distintos legisladores de la oposición advirtieron que estos cambios se negociaron «a libro cerrado» y cuestionaron la baja de impuestos que el oficialismo promueve, señalando que «solo se los bajan a los ricos».

Por su parte, el oficialismo, representado por el senador formoseño Francisco Paoltroni, argumentó que la velocidad en el proceso respondía a la «eficiencia» necesaria para sustituir estructuras laborales «vetustas» y promover el crecimiento económico. «Tenemos apuro por volver a hacer próspera y grande la Argentina», afirmó Agustín Moteverde, otro senador aliado.

Al cerrar el debate, Patricia Bullrich defendió la legitimidad del proceso, rechazó las acusaciones de corrupción y reclamó consistencia como fórmula para la construcción democrática. Sostuvo que la ley proponía avanzar hacia relaciones laborales más libres: «Tenemos una tasa de desempleo que va a la baja y va a ir mucho más cuando las relaciones entre empleados y empleadores sea más libre».

Finalmente, la sesión que definirá el destino de la nueva Reforma Laboral quedó fijada para el viernes de la próxima semana en el recinto del Senado.