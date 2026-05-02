Colonia Popular avanza con el recambio de luminarias en zonas escolares

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La Municipalidad de Colonia Popular continúa con los trabajos de reparación y restauración del alumbrado público en distintos sectores de la localidad.

En esta oportunidad, las tareas se concentraron frente a la escuela primaria y el jardín de infantes, con el objetivo de mejorar la iluminación en un punto clave para la circulación diaria de estudiantes, docentes y familias.

Desde el municipio señalaron que estas acciones buscan reforzar la seguridad vial y peatonal, especialmente en horarios de ingreso y egreso escolar, además de optimizar las condiciones generales del espacio público.

El recambio de luminarias forma parte de un plan de mantenimiento que apunta a garantizar mayor visibilidad y tranquilidad para los vecinos en distintos barrios de la comunidad.

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