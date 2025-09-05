Charata avanza con obras de mejoramiento vial en calle Dorrego y zonas aledañas

El Municipio de Charata, a través del Área de Servicios, continúa desplegando un plan integral de mantenimiento y recuperación de calles en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se concentraron en la calle Dorrego y arterias lindantes, donde se realizaron tareas de relleno, compactación y posterior enripiado del trazado.

Estas acciones forman parte de una política de gestión orientada a mejorar la transitabilidad urbana, garantizar mayor seguridad vial y dar respuestas concretas a los vecinos, que a diario transitan por estos sectores.

Obras que impactan en la vida cotidiana

Los equipos municipales trabajaron de manera coordinada para avanzar en el enripiado, una tarea clave que permite optimizar las condiciones de circulación, sobre todo en días de lluvia, donde históricamente los vecinos enfrentaban dificultades.

Desde el municipio remarcaron que la intervención no se limita a la calle Dorrego, sino que se extenderá a otras arterias de la ciudad.

“Estamos comprometidos con el mantenimiento y la mejora constante de nuestra red vial. Con más servicios y más obras, buscamos brindar soluciones que acompañen el crecimiento de nuestra comunidad”, expresaron desde la gestión municipal.

Próximos pasos

En los próximos días, los trabajos continuarán en otros sectores estratégicos de Charata, dando continuidad a un plan que no solo atiende las demandas inmediatas, sino que también busca proyectar una ciudad con mayor calidad de vida para sus habitantes.

Con estas acciones, el Municipio de Charata reafirma su compromiso con el desarrollo urbano ordenado y sostenible, poniendo el foco en las necesidades reales de los vecinos.