Colonia Popular: continúan los trabajos de mantenimiento y mejoras en espacios públicos

La Municipalidad de Colonia Popular informó que el personal comunal continúa desarrollando tareas de mantenimiento y mejora en distintos sectores de la localidad y en Puerto Bastiani.

Según detallaron desde el municipio, durante la jornada se llevaron adelante trabajos en espacios públicos, incluyendo el mantenimiento de áreas verdes, tareas de albañilería en dependencias municipales y labores de pintura, con el objetivo de mejorar tanto la estética como la funcionalidad de los espacios.

Asimismo, se avanzó con tareas de limpieza y retiro de residuos en el patio de un jardín de infantes, en el marco de las acciones destinadas al acondicionamiento de instituciones locales.

Desde la comuna destacaron la continuidad de estas intervenciones como parte de un plan sostenido de mejora urbana, orientado a optimizar la calidad de vida de los vecinos.