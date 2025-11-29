El Sauzalito: el intendente Jorge Monzón pidió urgentes respuestas ante la crisis de energía y agua

La Municipalidad de El Sauzalito emitió este miércoles un comunicado oficial en el que el intendente Jorge Monzón describió la crítica situación que atraviesa la localidad y varios parajes de la zona, afectados por altas temperaturas, cortes prolongados de energía y falta de agua.

Según detalló el jefe comunal, la comunidad vive “días profundamente difíciles”, con familias que deben enfrentar interrupciones eléctricas de jornadas completas y una provisión de agua cada vez más limitada. Los parajes Tres Pozos, Tartagal y Fortín Belgrano, entre otros, se encuentran entre los más afectados.

Monzón afirmó que desde el inicio de su gestión presentó pedidos formales para obtener perforaciones, camiones, equipamiento y asistencia técnica que permitan garantizar el acceso al agua y mejorar el servicio eléctrico. También solicitó autorización para trasladar agua desde plantas cercanas, pero —según expresó— gran parte de esas gestiones “aún no ha tenido respuesta”.

“Las soluciones que necesitamos exceden la capacidad operativa del municipio. Requieren coordinación, inversión y apoyo que debe expresarse en una gestión provincial más presente”, sostuvo el intendente, al remarcar que el municipio enfrenta en soledad una problemática que supera sus recursos.

Monzón aclaró que no busca confrontación política sino visibilizar la gravedad de la situación: “No se trata de reclamos personales, sino de necesidades urgentes y elementales de nuestro pueblo: energía estable, agua segura y condiciones mínimas para atravesar un verano que recién comienza”.

A pesar de las limitaciones, el intendente aseguró que la comuna continuará trabajando para dar asistencia y sostener los servicios básicos mientras se gestiona una solución definitiva. “Este municipio no va a abandonar a su gente”, aseguró.

El comunicado concluye con un mensaje de acompañamiento a los vecinos y un llamado a que las autoridades correspondientes atiendan con urgencia la problemática que afecta al norte chaqueño.