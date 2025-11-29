Caballero destacó el cierre del Proyecto Municipal de Costura y Tejido: “Tejiendo comunidad, construyendo futuro”

591720508_1177548391149966_7788397162956895577_n

El intendente Alfredo Caballero encabezó el cierre anual del Proyecto Municipal de Costura y Tejido, una iniciativa que por segundo año consecutivo convocó a vecinos de distintas edades en un espacio de formación, creatividad y construcción comunitaria.

El programa, impulsado desde el municipio, se consolidó como un punto de encuentro para el aprendizaje de técnicas de costura, tejido y producción textil, además de fomentar vínculos sociales y el trabajo colectivo. Durante el acto de cierre, Caballero destacó el compromiso de los participantes y el valor del proyecto para fortalecer la inclusión y las oportunidades locales.

Quiero agradecer profundamente a cada alumno por su compromiso y dedicación. Este espacio nos permitió compartir aprendizajes, creatividad y comunidad. Nos vemos en el 2026 para seguir creciendo juntos”, expresó el jefe comunal.

Desde el municipio remarcaron que la continuidad del programa forma parte de una política pública orientada a promover oficios, acompañar la economía familiar y generar ámbitos de participación comunitaria. De cara al próximo año, ya se proyectan nuevas instancias de capacitación y ampliación de actividades.

El cierre del ciclo dejó en evidencia el impacto positivo que el proyecto ha tenido en la vida cotidiana de los vecinos, consolidándose como una herramienta de integración social y desarrollo local.

