El Sauzalito avanza con la segunda etapa de refacción de su Costanera

La Municipalidad de El Sauzalito puso en marcha la segunda etapa de la obra de refacción de la Costanera, uno de los espacios públicos más valorados por la comunidad.

Una obra con mirada comunitaria

Esta nueva fase contempla la instalación de parrilleros, mejoras en el sistema de iluminación y el acondicionamiento de sectores recreativos y de esparcimiento. El objetivo es que las familias cuenten con un espacio seguro, cómodo y pensado para el encuentro comunitario, donde puedan compartir actividades al aire libre.

Inversión con recursos propios

Un aspecto central de este proyecto es que se ejecuta con recursos genuinos del municipio, lo que demuestra el compromiso de la gestión del intendente Jorge Monzón con el progreso de El Sauzalito y con la mejora en la calidad de vida de sus habitantes.

Orgullo comunitario

La transformación de la Costanera no solo significa una obra de infraestructura, sino también un aporte al sentido de pertenencia local. Con estas mejoras, el espacio se consolida como un punto de orgullo para la comunidad, fortaleciendo la identidad de la localidad y promoviendo el uso de los espacios públicos como lugares de integración y convivencia.

