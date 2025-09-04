Castelli celebró con éxito el Taller de Confección de Quesos

Con gran participación de productores ganaderos de la zona, culminó en Finca Don Miguel el taller de confección de quesos, una propuesta que combinó capacitación técnica, tradición y valor agregado para la producción local.

Conocimientos y sabores

Durante la jornada se trabajaron temas centrales para el sector productivo, como alimentación animal, sanidad, genética caprina y ovina, además de la elaboración de distintas variedades de quesos. Los participantes pudieron conocer y degustar quesos frescos y semiduros de vaca, cabra y oveja, entre ellos bocconcino, quesillo norteño, mozzarella artesanal y pecorino de oveja.

El capacitador Andrés Sgarlatta destacó el valor de encontrarse con productores que mantienen vivas recetas ancestrales, transmitidas de generación en generación.

Acompañamiento institucional

La Secretaría de Producción agradeció a Lina Ruiz y al INTA por el apoyo permanente, subrayando que estos espacios de aprendizaje fortalecen a los pequeños productores y les permiten sumar valor agregado a su producción.

El intendente Pío Sander también resaltó la importancia del taller:

“Acompañamos a nuestros productores desde hace mucho tiempo. Tener valor agregado en nuestros productos es fundamental. Queremos que los quesos de Castelli tengan un sello propio que los identifique como marca de origen. Por eso impulsamos la marca Impulsa”.

Sander celebró además que la actividad coincidiera con el Día de la Industria, destacando que la capacitación y la formación son herramientas claves para consolidar la identidad productiva local.

Cierre y proyección

La jornada finalizó con la entrega de certificados y una degustación de los quesos elaborados, que marcaron el broche de oro de este encuentro.

Del acto de cierre participaron el intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, la secretaria de Producción y Desarrollo Local Jessica Kloster y la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander.