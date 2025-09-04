General Vedia dio inicio a la Estudiantina 2025 con una fiesta llena de energía juvenil

La localidad de General Vedia vivió una noche cargada de emoción, ritmo y entusiasmo con la apertura oficial de la Estudiantina 2025, que reunió a cientos de jóvenes estudiantes en una verdadera fiesta comunitaria.

Protagonismo de los estudiantes

El evento tuvo como principales protagonistas a los estudiantes secundarios, quienes desplegaron todo su talento y creatividad en el escenario. Con meses de preparación y esfuerzo, lograron brindar espectáculos que hicieron vibrar al público y consolidaron a la Estudiantina como una de las celebraciones más esperadas del año.

Acompañamiento y organización

Desde el municipio, el intendente José Liras destacó el trabajo conjunto de las áreas de Juventud, Deportes y Comunicación, así como el acompañamiento de los padres y docentes que apoyaron a cada curso desde el inicio. Además, se agradeció el rol del jurado integrado por profesionales, que garantizó transparencia y excelencia en la evaluación de las presentaciones.

Una celebración que une a la comunidad

La Estudiantina no solo es un certamen artístico y cultural, sino también un espacio de encuentro comunitario que fortalece la identidad local y resalta la importancia de la juventud en el desarrollo de General Vedia.

“Estamos orgullosos de nuestros jóvenes y de todo el equipo que hizo posible esta gran apertura”, señaló Liras, subrayando el espíritu de unidad y compromiso que caracterizó la jornada.

La noche cerró con la premiación de los ganadores, quienes fueron felicitados por la multitud en un clima de verdadera fiesta popular.