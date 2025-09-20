El Sauzalito avanza con la obra de desagüe , un compromiso de campaña que ya está en un 80% de ejecución

En la localidad de El Sauzalito se encuentra en su etapa final la construcción del desagüe del canal 1, una obra largamente esperada por la comunidad y que fue uno de los compromisos de campaña del intendente Jorge Monzón financiada integramente con recursos propios.

Según informaron desde el municipio, los trabajos alcanzan actualmente un 80% de avance y se prevé que la obra quede inaugurada en octubre, en coincidencia con el aniversario de la localidad.

Este desagüe es una infraestructura clave para prevenir inundaciones, ya que en épocas de lluvias intensas el agua no tenía vías de escurrimiento, lo que provocaba anegamientos en distintos barrios y afectaba a numerosas familias.

Desde la gestión comunal remarcaron que este proyecto fue prioridad desde el inicio de la administración de Monzón, y que su concreción representa un importante salto en la calidad de vida de los vecinos, brindando mayor seguridad y tranquilidad ante las lluvias y mejorando el entorno urbano.