Pre – Federal: Regatas mostró su poderío, ganó a domicilio y es lidera las posiciones

El elenco “Remero” comparte la cima con Cultural de Santa Sylvina, pero es uno de los principales animadores de la zona A y del certamen. En esta oportunidad, venció a Social de Las Breñas por 55 a 83.

EL JUEGO

Desde el comienzo del partido, Regatas impuso rápidamente su juego, donde Fernando Margosa apareció como la mejor opción en ataque y eso le dio una ventaja cómoda rápidamente (5-15), ante un elenco breñense que tuvo en Antonio Forte lo más claro. Sin embargo, los minutos fueron pasando y la visita se fue acomodando mejor, donde Federico Hoferek y Alexis García también se sumaron al goleo y eso le dio al equipo una ventaja de 17 a 27, ante un Social por momentos mejoró en ataque y tuvo algunas respuestas positivas para estar en partido.

N el segundo cuarto, Regatas siguió estando más claro en ataque, teniendo a Álbaro Magallanes y Gonzalo García lo más claro en ataque, a pesar de que Social no se relajó y siempre con Antonio Forte lo mejor por momentos (20-37). El segundo cuarto fue trascurriendo y también se sumó Maximiliano Barrios al goleo de la visita y esto le permitió ir al descanso largo con ventaja de 7 a 43.

En el tercer cuarto siempre Regatas arriba en el score, donde Álvaro Magallanes y los hermanos Federico y Genaro Hoferek marcaron o asentaron la ventaja (36-51) ante un elenco de Social que con Antonio Forte y Hugo Reynoso nunca bajaron los brazos para seguir en juego. Y en el cierre del periodo el “Remero” volvió a tener más claridad con Alexis García y cerrar el tercer cuarto con ventaja de 43 a 58.

Y el último periodo se jugó con la misma intensidad, pero Regatas supo controlar el juego y manejar los hilos del partido hasta el final. El resultado fue para Regatas Resistencia, como visitante, ante Social de Las Breñas, por 55 a 83.

SÍNTESIS

SOCIAL (55): Conrado Seifert 2, Hugo Reynoso 7, Ian Kucharuk 4, Gustavo Mansilla 10, Juan Cruz Díaz 3, Gustavo Lencinas 3, Marcelo Casáres 9, Ivo Yanuk 0, Gonzalo Pikaluk 0, Sebastián Ledesma 2, Antonio Forte 13.

REGATAS (83): Lautaro De Bórtoli 2,Fernando Margosa 32, Gonzalo García 7, Genaro Hoferek 3, Fabricio Djurdjevic 0, Alexis García 17, Maximiliano Barrios 2, Federico Hoferek 4, Álbaro Magallanes 12, Eliseo Llano 0, Braian Maglier 0, Juan Johnston 4. ENTRENADOR: Juan Cruz Carrasco.

ESTADIO: Social de Las Breñas.