Chaco For Ever venció por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como local, en un partido de la jornada 32 de la Primera Nacional. El local, , se impuso gracias a la solidez y efectividad. El marcador se abrió a los 41 minutos del primer tiempo, cuando un córner ejecutado por Joaquín Mateo fue cabeceado por Matías Romero, desviando la trayectoria para que Santiago Úbeda definiera y pusiera el 1-0. En el complemento, Chaco For Ever aumentó la diferencia a los 10 minutos, tras un pase de Mateo que Matías Romero transformó en el segundo gol, sellando el 2-0 final.

Con este triunfo, Chaco For Ever llegó al sexto lugar en el grupo con 52 puntos. El «Celeste» cedió el liderazgo a Gimnasia de Mendoza, que alcanzó las 59 unidades tras vencer 2-0 a San Telmo, convirtiéndose en el único puntero de la zona.

En la próxima fecha, Chaco For Ever se medirá con CA Talleres Remedios de Escalada.