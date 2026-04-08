Fontana realizó operativos de desmalezado en instituciones educativas

El municipio busca garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.

La Municipalidad de Fontana llevó adelante operativos de desmalezado en distintos establecimientos educativos de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios y contribuir al bienestar de la comunidad escolar.

Los trabajos se realizaron de manera conjunta con el equipo “Eco Equipo” e incluyeron intervenciones en el Jardín de Infantes N° 166, el Jardín N° 247, la Escuela de Educación Especial N° 30 y la Escuela de Educación Secundaria N° 92.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política orientada a sostener entornos seguros y adecuados para el aprendizaje. “Un ambiente limpio es fundamental para el desarrollo de las actividades educativas”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que los operativos se realizan de manera continua en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de fortalecer la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

En ese sentido, la gestión municipal reafirmó su compromiso con el mantenimiento de los espacios públicos y el acompañamiento a las instituciones educativas.