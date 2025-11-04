Samuhú: detuvieron a dos hombres por el faenamiento ilegal de un animal vacuno

El hecho ocurrió en un campo del Lote 17, donde el propietario sorprendió a dos hombres carneando un animal. La Policía logró detener a los sospechosos y recuperar cerca de 350 kilos de carne.

Samuhú – Efectivos de la Comisaría local esclarecieron este lunes un hecho de hurto de ganado mayor, luego de que un productor rural denunciara la faena ilegal de uno de sus animales en un predio del Lote 17, zona rural de esa localidad.

Según consta en el informe policial, alrededor de las 9:30 de la mañana, el denunciante Néstor Fabián Núñez, de 41 años, se encontraba recorriendo su campo cuando observó a dos hombres en actitud sospechosa dentro del terreno. Al acercarse, advirtió que los individuos se encontraban carneando un animal vacuno, y al notar su presencia, huyeron hacia la zona boscosa.

Inmediatamente, Núñez dio aviso a la Comisaría de Samuhú, que desplegó un operativo de rastrillaje en el lugar. Minutos después, los efectivos lograron aprehender a los presuntos autores, identificados como Matías Ezequiel Balbuena (29) y Fabián Pascual Fernández (47), ambos domiciliados en la planta urbana de Samuhú y de ocupación peones rurales.

Durante el procedimiento, el personal policial secuestró aproximadamente 350 kilos de carne vacuna, junto con varios elementos utilizados para la faena: dos aperos completos, un cuchillo marca Ciriri con vaina de cuero, chairas de distintas marcas, machetes, una sierra carnicera, un lazo de cuero, sogas y una balanza.

La fiscal rural Dra. María Rudaz, a cargo del Equipo Fiscal Rural, dispuso que ambos detenidos sean notificados de su aprehensión en carácter comunicado, y que los elementos secuestrados, junto con la carne faenada, sean entregados al damnificado.

El procedimiento fue supervisado por el subcomisario Adrián Casco, jefe de la Comisaría de Samuhú.