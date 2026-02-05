El programa Ñachec reforzó el acceso al agua potable para comunidades rurales

Con el objetivo de mejorar el acceso al agua potable en localidades rurales, el programa Ñachec entregó este miércoles varios tanques cisterna en diferentes localidades cercanas a Miraflores, en el marco del convenio existente con Unicef.

«Hoy entregamos más tanques en el Paraje Media Luna y el Paraje Zapallar, y ahora continuamos el operativo por Santa Bárbara y Las Carpas, acercando soluciones concretas a las familias que más lo necesitan», detalló Fernando Vogel, coordinador de las actividades del Ñacheq.

Hasta el momento, las localidades beneficiadas fueron el Paraje Central Norte, Lote 34, Lote 86, Paraje El Milagro, Lote 44 y Lote 46.

Vogel agradeció la confianza transmitida por Zdero de que «se puede salir adelante con esfuerzo, de poder llegar a cada rincón de la provincia», para que el programa continúe avanzando.