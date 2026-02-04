Uno de los detenidos por el robo a «El parrillón» también robó a un transportista

Este miércoles, a eso de las 13, los agentes de la División Delitos contra la Propiedad continuaban la investigación por la denuncia de un camionero, quien fue abordado por varios sujetos armados, que lo obligaron a realizar una transferencia por ocho millones y se llevaron vales de combustibles de la provincia de Formosa.

Tras tareas de investigación detuvieron a la mujer que recibió la transferencia. Siguiendo con las pesquisas, detectaron que los impactos de las antenas telefónicas en la fecha y hora, señalaban que el celular del hombre de 27 años, que está detenido por el robo a una parrilla, se encontraba en el lugar del hecho.

Al realizar allanamientos al domiciliado del detenido de 27 años, hallaron el teléfono y vales de combustibles que fueron denunciados como robados.

Por la valiosa información y pruebas que aportaron los investigadores, la Justicia ordenó que el hombre, que se encuentra detenido por supuesto robo a mano armado, sea también notificado de la aprehensión en la causa supuesto robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad en grado de coautor.