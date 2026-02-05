San Bernardo: encontraron muerto al hombre que abusó de su hija menor de edad

Terminó la búsqueda del hombre de 65 años que abusó sexualmente de su hija adolescente, en la mañana de este miércoles, en San Bernardo.

El abusador, identificado como Gerónimo Andrés Leiva, fue encontrado sin vida en una zona boscosa ubicada a 5 kilómetros del casco urbano de la localidad donde ocurrió el terrible hecho. Su cuerpo estaba colgando de un árbol, con una soga atada al cuello y sin signos vitales. La motocicleta en la que escapó tras cometer el crimen fue encontrada a pocos metros del acusado.

El hallazgo se produjo luego de un operativo de gran magnitud, implementado para dar con el paradero del propio Leiva. Finalmente, en horas de la tarde, personal de la comisaría de San Bernardo halló al sujeto, quien presuntamente se habría quitado la vida.

La fiscalía en turno ordenó que los restos encontrados sean puestos a resguardo y trasladados a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Un aberrante caso de abuso sexual sacudió en las últimas horas a la localidad chaqueña de San Bernardo, donde un hombre de 65 años abusó de una adolescente.

La denuncia fue realizada por familiares de la menor de edad y la Policía desplegó un megaoperativo para encontrar al acusado, quien se dio a la fuga a bordo de una motocicleta de 110 cilindradas, color gris, tras cometer el hecho.

Tras la intervención de la fiscalía en turno, la víctima de 14 años fue asistida por el médico forense que confirmó los signos compatibles con el abuso sexual, por lo que se dio intervención a la Unidad de Protección Infantil de Villa Ángela para brindar la asistencia y contención necesaria a la joven.

Por estas horas, la Policía del Chaco lleva adelante intensas tareas de búsqueda para poner bajo arresto al victimario. El rastrillaje se expande a localidades aledañas y zonas rurales de la región.