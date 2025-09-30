El Programa Ñachec Activó Asistencia Inmediata En Tres Isletas Tras Las Intensas Lluvias

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas en el departamento Maipú activaron los protocolos de asistencia y prevención en distintos puntos de la ciudad de Tres Isletas.

El gobierno provincial, a través del programa Ñachec, de Desarrollo Humano, con su coordinador regional Fernando Vogel y la ministra Gabriela Galarza, encabezaron un operativo junto a las autoridades municipales, a la intendente Marcela Duarte, para estar en los barrios más afectados y brindar acompañamiento inmediato (desde las primeras horas de este martes) a las familias damnificadas.

La ministra de Desarrollo Humano, quien también se encontraba en la zona con otro operativo, se trasladó hasta Tres Isletas para la entrega de insumos básicos y donde además se evaluaron necesidades específicas de cada familia, priorizando a aquellas con mayor nivel de vulnerabilidad. Algunas de ellas, debieron ser evacuadas a 2 instituciones locales.

Por otra parte, se realizaron relevamientos en las zonas más críticas para seguir coordinando acciones conjuntas con las áreas de Defensa Civil y Desarrollo Humano. “Estamos presentes junto a los vecinos en el momento en que más lo necesitan. La decisión del gobernador Leandro Zdero es clara: acompañar y estar cerca de cada chaqueño en estas emergencias, trabajando codo a codo con los municipios”, expresó Fernando Vogel, de Ñachec.

Trabajo en red con los municipios

Desde Ñachec junto a la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, destacaron que este tipo de operativos se organizan de manera mancomunada con los gobiernos locales, lo que permite dar respuestas más rápidas y efectivas. En Tres Isletas, las cuadrillas asistieron con elementos de primera necesidad y asesoramiento para afrontar las consecuencias de la lluvia. “El trabajo coordinado es fundamental para dar respuestas en tiempo y forma a la comunidad, sobre todo en barrios donde el agua impacta con más fuerza”.

Por último, la ministra Galarza remarcó: “garantizamos un Estado presente en situaciones de emergencia climática, con la meta de mitigar daños y acompañar a las familias afectadas hasta que puedan recuperar la normalidad”.